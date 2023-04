Allegri lasciatelo in pace che vi piaccia ho meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra la stagione non è finita i conti si fanno a fine stagione che vi piaccia ho meno non è giusto mettere tutte le colpe su di lui . #focussuvincere

— Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 20, 2023