Probabili formazioni Sporting Juve, le ultime sulle scelte di Massimiliano Allegri in vista del match di Europa League di stasera

La Juventus tornerà in campo questa sera contro lo Sporting Lisbona nel match valido per i quarti di finale di ritorno di Europa League.

Praticamente nessun dubbio per Massimiliano Allegri, pronto a tornare al solito 3-5-1-1. Alex Sandro in difesa al posto di Gatti, davanti al rientrante Szczesny che rimpiazzerà Perin. In avanti, a far coppia con Vlahovic, dovrebbe esserci Di Maria.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.

