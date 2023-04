Lautaro Martinez lancia un avviso alla Juve, avversaria dell’Inter nelle semifinali di Coppa Italia: le parole dell’argentino

Lautaro Martinez lancia un avvertimento alla Juve in vista del ritorno di Coppa Italia. Le parole dell’argentino ad Amazon Prime Video.

LE PAROLE – «Primo pensiero a fine partita Felicità e orgoglio di rappresentare questo grande club, felice per la mia famiglia. Derby? Sappiamo cosa significa, ma prima dobbiamo pensare al campionato e alla Coppa e a recuperare punti, poi penseremo alla Champions. Gioco questo sport per vincere tutto, siamo in semifinale e sono molto contento».

