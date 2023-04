Giuntoli Juve, Aurelio De Laurentiis si oppone al passaggio del dirigente in bianconero. E ora il club ha un altro piano

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis si sarebbe opposto al passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus, non volendo rinforzare una diretta rivale con il dirigente che ha costruito il miracolo Napoli.

Ma da Torino, continua il quotidiano, non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Difficile pensare che in estate possa essere presentata un’offerta economica al club azzurro, mentre è più probabile che si proverà a strappare un accordo per il 2024, quando con ogni probabilità il ds deciderà di interrompere il proprio rapporto con i partenopei a zero.

