Il giornalista Guido Vaciago, nel suo editoriale per Tuttosport, ha così commentato le vicende extra-campo della Juventus

IL COMMENTO – «Non c’è ancora il risultato, ma la partita della giustizia sembra proprio essere andata bene alla Juventus, se l’uomo che, in teoria, avrebbe dovuto difendere la sentenza, le ha trovato un difetto e neanche troppo piccolo. Non è un bel segnale per la giustizia sportiva. Perché in ballo c’è il campionato di Serie A, ovvero lo spettacolo sportivo più popolare e con l’impatto sociale maggiore nel nostro Paese. Perché tutto dovrebbe essere chiaro a tutti e quando si pretende una giustizia trasparente, si intende una giustizia comprensibile a chiunque, senza che le spiegazioni seguano riccioli bizantini e le ipotesi siano così tante da confondere il tifoso».

