Ricorso Juve LIVE: gli aggiornamenti dopo l’udienza di ieri del Collegio di Garanzia del CONI. I bianconeri attendono la sentenza

Dopo l’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni nella giornata di ieri, la Juventus attende ora di sapere qual è il verdetto sulla penalizzazione di 15 punti in classifica.

Tre possibili strade per il club bianconero, che spinge per l’annullamento in toto della penalizzazione, mentre l’accusa potrebbe rinviare tutto alla Corte Federale d’Appello per rimodulare il numero di punti tolti. Ultima strada quella di un ricorso respinto.

Ore 11.30 – Juve, dirigenza divisa: Ferrero è ancora a Roma, Calvo a Lisbona

Ore 11.10 – Titolo Juve in Borsa: forte rialzo dopo quanto accaduto ieri. I numeri

Ore 11.00 – Caso plusvalenze Juve (CorSport): penalizzazione al 2023/24? Il nuovo scenario

Ore 10.00 – Ricorso Juve, ecco perchè lo scenario più probabile è il rinvio. Ultime

Ore 9.00 – Ricorso Juve, giudici divisi al CONI: «C’è fiducia in Chinè, ma i 15 punti…»

