Calciomercato Juve, un obiettivo bianconero strizza l’occhio: ecco le dichiarazioni sul suo possibile futuro

Gianluca Scamacca strizza l’occhio all’Italia. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l’obiettivo per l’attacco del mercato bianconero ha così parlato.

LE PAROLE – «Sono due anni che il mio Instagram continua a essere tempestato di post di calciomercato in cui vengo taggato. Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto. Quale sarà? Lo scopriremo soltanto vivendo».

The post Calciomercato Juve, l’obiettivo strizza l’occhio: «Chi mi prende fa un affare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG