Calciomercato Juve: Lukaku chiodo fisso. E ora Giuntoli tifa… Luton. Così può sbloccarsi lo scambio con Dusan Vlahovic

Secondo Tuttosport Romelu Lukaku resterà nei pensieri del calciomercato Juve fino al gong della sessione estiva. Lo scambio con Vlahovic per il club bianconero ha solide basi sia tecniche sia economiche. Grazie al Decreto Crescita l’ingaggio di Lukaku peserebbe meno sul bilancio rispetto a quello di Vlahovic, e in più il conguaglio che la Juve chiede per procedere allo scambio, 40 milioni di euro, andrebbe a pareggiare i costi residui dell’ammortamento del cartellino dell’ex viola.

Il Chelsea intanto sta palesando un evidente problema con il gol, motivo per cui, se domani non dovesse arrivare una vittoria contro il Luton, la questione Lukaku potrebbe tornare ad assumere tutt’altra importanza smuovendo così la situazione di stallo.

