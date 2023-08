Barcellona Juventus Women: lo stadio Johan Cruyff sold out per il Gamper femminile. Ecco quanti tifosi sono attesi per l’amichevole

Grande festa allo stadio Johan Cruyff di Barcellona in occasione della terza edizione del Trofeo Joan Gamper femminile. L’impianto sarà sold out: attesi almeno 5.500 tifosi. Di seguito il comunicato del club blaugrana.

IL COMUNICATO – La stagione 2023/24 si presenta con entusiasmo per il Barça Women e con una base di tifosi che continua a dare sostegno incondizionato alle giocatrici di Jonatan Giráldez dentro e fuori dal campo. Tanto che i biglietti per questa terza edizione del Trofeo Joan Gamper, che si svolgerà giovedì 24 agosto alle 19 allo Stadio Johan Cruyff, sono già esauriti. Lo Stadio riproporrà così il manifesto del tutto esaurito per vivere una giornata piena di tifosi del Barça in cui il talento delle calciatrici blaugrana brillerà in una cornice imbattibile.

Ben oltre un incontro sportivo che vedrà la squadra affrontare la Juventus, che si ripropone come ospite dopo aver debuttato proprio nella prima edizione di questo trofeo, la serata sarà pervasa da un clima di festa che prevederà musica, giochi e premi.

Prima dell’inizio della partita, i tifosi più puntuali potranno godersi partite di videotabellone e pioggia di magliette, con l’intrattenimento di Siria DJ e l’inno del Barça cantato da Alexia Pascual, finalista dell’ultima edizione di Euphoria

Durante l’intervallo riprenderanno le partite sul videotabellone, si ripeterà una pioggia di magliette, questa volta con un premio, e ancora le esibizioni musicali di Siria DJ e Alexia Pascual scandiranno il ritmo della pausa dei giocatori.

Al termine della partita verranno consegnati i Trofei

The post Barcellona-Juventus Women: lo stadio Johan Cruyff sold out per il Gamper femminile appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG