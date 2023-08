Bergomi: «Lukaku era perfetto per l’Inter di quest’anno, ma ha sbagliato». Parla l’ex difensore nerazzurro

Intervenuto a Sky Sport nel corso di “Calciomercato – L’originale“, Beppe Bergomi ha detto la sua sul presunto tradimento commesso da Romelu Lukaku nei confronti dell’Inter.

LE PAROLE – «Non uso mezze misure, ha sbagliato. Le parole hanno un peso, quando dici determinate cose. Io apprezzo Antonio Conte, che ha sempre detto “io tifo la squadra dove vado ad allenare”. E così deve essere. Quando fai certe dichiarazioni, poi diventa difficile. Ho saputo recentemente che quello che ha indispettito molto Lukaku è stato il non trovare la titolarità nelle partite importanti nel momento in cui aveva cominciato a tornare in forma. Ti dico un’altra cosa: Inzaghi lo ha allenato al primo anno, quando poi andò al Chelsea e disse “io un giocatore così forte non l’ho mai allenato”. Quest’anno Lukaku era perfetto per l’Inter per rientrare, per giocare titolare e l’Inter avrebbe fatto un mercato diverso con le punte».

The post Bergomi: «Lukaku era perfetto per l’Inter di quest’anno, ma ha sbagliato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG