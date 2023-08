Lukaku Juve, per Allegri è un valore aggiunto: la trattativa resta viva. Prima i bianconeri devono operare delle cessioni

Lukaku resta un nome pesante alla Juve e la trattativa col Chelsea “cova” sulle ceneri del calciomercato, ma resta sempre viva.

A riferirlo è stato Paolo Aghemo a Sky Sport 24, secondo cui i bianconeri sarebbero pronti a fare uno sforzo per il belga e accontentare Allegri che, per il suo suo tipo di gioco, lo considera come un possibile valore aggiunto. Prima però, la Juve deve operare delle cessioni.

