Guardalà: «Un anno fa la Juve aveva ceduto Rabiot, ma Allegri…». Le parole del giornalista sul centrocampista

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha parlato di Rabiot dopo il gol al debutto in campionato della Juve contro l’Udinese.

GUARDALA’ – «Rabiot si è ripresentato con un gol. Reduce dalla sua miglior stagione in carriera, ha messo la sua firma ad Udine. Due stagioni fa si diceva che era bravo, ma discontinuo e non faceva gol. Allegri ha sempre creduto che aveva 10 gol nelle gambe e lo stimolava in questo. I risultati sono arrivati. Un anno fa la Juve lo aveva ceduto al Manchester United per comprare Paredes. Poi Rabiot non trovò l’accordo sull’ingaggio con lo United, l’affare saltò, Paredes arrivò in prestito e Rabiot rimase con il rendimento che conosciamo».

The post Guardalà: «Un anno fa la Juve aveva ceduto Rabiot, ma Allegri…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG