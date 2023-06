Calciomercato Juve, Manna aggiorna Allegri: il Chelsea offre tre giocatori come possibili contropartite per Vlahovic

Come scrive La Gazzetta dello Sport ieri Manna, nell’incontro avuto con Allegri a Milano, ha aggiornato il tecnico sull’ultimo suo blitz londinese. Il Chelsea ha presentato una lista di giocatori che è disposto a inserire – sotto forma di cessione o prestito – come parziale contropartita nel caso dovesse decollare l’assalto a Vlahovic, valutato sempre 80 milioni dal calciomercato Juve.

Si va dai costosi Lukaku e Koulibaly, al centro dei discorsi con l’Inter, a opzioni più fattibili. Ieri Manna si è confrontato con Allegri su Loftus-Cheek per il quale c’è un gradimento di massima. Chalobah potrebbe tornare utile in caso di una proposta irrinunciabile per Bremer, mentre Pulisic – su cui è forte il Milan – potrebbe prendere il posto di Di Maria. Anche se la Juve vorrebbe comunque un’offerta solo cash per la cessione di Vlahovic, che resta pure nel mirino del Bayern.

