Conte svela: «Berlusconi mi voleva al Milan, l’ho sempre apprezzato». Le parole dell’ex Juve in conferenza stampa

Conte a Al Timone d’Oro ad Arezzo ha svelato che sarebbe potuto approdare al Milan di Berlusconi. Queste le parole dell’ex Juve in conferenza stampa.

CONTE SU BERLUSCONI E IL MILAN – «Ho la possibilità di parlare di una persona che ha segnato la storia. Come tutte le persone che hanno segnato la storia era una persona divisiva, o l’amavi o lo odiavi. Ma anche chi era contro Berlusconi ha sempre dimostrato grande apprezzamento e grande stima. È stato un visionario. Tutte le cose che si è messo a fare le ha fatte sempre ad altissimo livello. Per quanto riguarda quello che ha fatto a livello calcistico penso che abbia segnato un’epoca con il Milan, ha fatto qualcosa di straordinario. È vero, lui e Galliani hanno provato a portarmi al Milan in passato. Per me questo è motivo di orgoglio e soddisfazione perché parliamo di due persone che mi hanno sempre apprezzato, come io ho sempre apprezzato loro».

