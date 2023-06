Zuliani: «4-3-2-1 modulo inventato da Chiné per delle motivazioni inique». La frecciata del giornalista e popolare tifoso della Juve

Il giornalista Claudio Zuliani, popolare tifoso della Juve, attraverso un video pubblicato dal suo canale You Tube ha lanciato una nuova frecciata sul caso plusvalenze e l’estromissione dei bianconeri dalla zona Champions League.

ZULIANI – «Il danno vero, e la punizione, è che la Juve non giocherà la Champions e mancheranno alle casse 80 milioni per i 10 punti. Il 4-3-2-1 è stato il modulo inventato da Chiné e dal tribunale sportivo nelle motivazioni inique e incompatibili con quel che è il mercato, visto che ci sono squadre che, come leggiamo, devono fare plusvalenze».

