Rabiot Juve, Allegri chiede aggiornamenti: cosa filtra sul rinnovo dalla Continassa. La permanenza del francese è una priorità del tecnico

Allegri continua a sperare nella conferma di Adrien Rabiot. Ieri il tecnico ha chiesto aggiornamenti a Manna, sempre in attesa della risposta del francese e della mamma Veronique. La fiducia resta, ma nessuno si sbilancia alla Continassa.

Il calciomercato Juve ha offerto all’ex Psg un rinnovo per dodici mesi alle stesse cifre dell’attuale contratto, in scadenza a fine mese. I bianconeri sperano in una risposta positiva e rapida per anticipare il probabile ritorno del Manchester United, già vicino ad Adrien la scorsa estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

