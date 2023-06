Mbappé sincero: «Mi viene difficile fare i complimenti all’Inter…». Le parole dell’attaccante del PSG

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

FUTURO – Non ho chiesto né di essere ceduto, né di andare al Real Madrid. Ho solo confermato di non voler attivare l’anno in più previsto nel contratto. Con il Psg non abbiamo mai parlato di rinnovo, ma sono felice di restare qui la prossima stagione.

FINALE CHAMPIONS – Da fan del Milan è difficile parlare bene dell’Inter, ma l’hanno preparata bene mettendo in difficoltà il City. Si è decisa sui dettagli. Purtroppo il calcio è così, ma l’Inter deve essere contenta della prestazione, e complimenti al City.

SERIE A E RONALDO – Seguo la Serie A fin da bambino. Di certo Ronaldo ha portato nuova attenzione per un campionato sempre molto tattico, ma dove il livello generale si è alzato molto. Pò essere l’inizio di un nuovo ciclo ascendente.

CASO LUKAKU – I giocatori di Inter e Juve dovevano uscire: non c’è rivalità che tenga. Il razzismo va oltre il calcio.

