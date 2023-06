Bagni: «Giuntoli andrà alla Juventus, ma non si porterà nessun uomo di fiducia». Le dichiarazioni dell’ex giocatore partenopeo

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, è stato intervistato nella trasmissione “Si Gonfia la Rete“.

Le sue dichiarazioni sul futuro di Cristiano Giuntoli in ottica Juventus: «De Laurentiis, per come la vedo io, libererà Cristiano Giuntoli consentendogli di approdare lì dove vuole. Giuntoli sarà il nuovo Direttore Sportivo della Juventus, ma andrà da solo. Non si porterà dietro alcun uomo di fiducia».

