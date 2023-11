Calciomercato Juve: Marotta pronto a soffiare un difensore a parametro zero alla Juventus. I nerazzurri stanno negoziando

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano l’Inter sta lavorando a un accordo per ingaggiare Tiago Djaló come parametro zero nel 2024. Contatti in corso con l’entourage del giocatore del Lille per discutere un potenziale trasferimento.

Ci sono tanti club interessati al difensore che piace tanto anche al calciomercato Juve, l’Inter procederà solo alle sue condizioni.

