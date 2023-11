Di Livio: «Quella squadra deve smetterla di nascondersi per lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex giocatore della Juventus

Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, ha parlato così dell’Inter in ottica scudetto.

Le sue parole a TV Play: «Questa squadra ha una nuova mentalità anche in Europa. Nel primo tempo non hanno brillato, ma nella ripresa sono entrati i titolarissimi e hanno meritatamente vinto. Io penso che l’Inter per lo scudetto non si possa nascondere. L’acquisto di Frattesi può mettere un po’ una toppa in tutte le situazioni».

