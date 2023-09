Come riferisce Tuttosport in questo momento Khephren Thuram del Nizza rappresenta la prima scelta per il calciomercato Juve. Ecco perché spaventa la concorrenza del Bayern, che ha messo gli occhi sul giocatore.

Per anticipare i bavaresi Giuntoli potrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto.

