Settima giornata di Serie A: è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini l’avversaria della Juventus in una partita che è già uno scontro diretto per la zona Champions. Oggi il test decisivo per Charles De Ketelaere che in settimana ha accusato un risentimento al quadricipite. Ecco il probabile schieramento della squadra orobica.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Muriel, Lookman.

