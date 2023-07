Calciomercato Juve, nessuno è incedibile: Giuntoli ha una speranza per effettuare dei colpi in entrata. Ultime

Se arriva l’offerta giusta, nessuno è incedibile per la Juve in questa sessione di calciomercato. Nemmeno Chiesa e Vlahovic. Come spiegato da Sky Sport, Giuntoli spera di dare via quei giocatori che non rientrano nel progetto in modo tale da evitare cessioni più importanti.

La Juve spera di ottenere il tesoretto utile per fare colpi in entrata dagli addii di Pellegrini, McKennie e Zakaria.

The post Calciomercato Juve, nessuno è incedibile: Giuntoli ha una speranza appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG