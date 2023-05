Calciomercato Juve, novità possibili per il futuro di Juan Cuadrado: ecco l’ultimo scenario che coinvolge il colombiano

Se fino a qualche settimana fa sembrava destinato a salutare, ora Juan Cuadrado potrebbe clamorosamente rimanere alla Juventus per almeno un’altra stagione.

Come svelato dallo stesso colombiano, il suo procuratore sta discutendo con il club bianconero per decidere il da farsi, con possibilità che si arrivi ad un nuovo accordo visto anche il lungo stop che vede coinvolto De Sciglio. Nulla però è ancora certo e solamente a stagione conclusa si saprà cosa succederà, come scrive la Gazzetta dello Sport.

