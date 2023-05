Giuntoli Juve, il dirigente vuole solamente i bianconeri per il suo futuro: nuova mossa per liberarlo da De Laurentiis

Come scrive la Gazzetta dello Sport, settimana prossima dovrebbe andare in scena il decisivo incontro tra Giuntoli e De Laurentiis per decidere il futuro del dirigente toscano, che spinge per il suo passaggio alla Juventus.

L’intenzione sarebbe quella di arrivare ad una separazione senza lancio di stracci o incrinazione di rapporti vari, ma per ora De Laurentiis fa muro. Il DS, da tempo, la sua scelta l’ha ormai fatta e la volontà di cambiare aria dopo otto anni è stata esplicita, ma il patron non vuole andare a rinforzare una diretta rivale.

