Calciomercato Juve: nuovi contatti per Kessie ma non solo. Ecco chi segue Giuntoli per il centrocampo, i bianconeri a caccia di un colpo in mediana

Come riporta stamane Tuttosport il calciomercato Juve è sempre alla ricerca di un rinforzo per il proprio centrocampo. Sono previsti nuovi contatti a breve per Kessie, ritenuta operazione conveniente con la giusta formula.

Alla Juve piace anche Samardzic dell’Udinese che però potrebbe costare di più così Khephren Thuram del Nizza. Nella lista ci sono anche Rayan Cherki del Lione e Teun Koopmeiners dell’Atalanta, pallino di Giuntoli

