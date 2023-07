Retroscena Vlahovic: si vede già al PSG, non vede l’ora. Ha reagito così quando ha saputo della trattativa tra i bianconeri e Lukaku

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Dusan Vlahovic. A muoversi con più decisione di recente è stato il PSG, che ha già incassato il sì di massima del serbo e incontrato il calciomercato Juve per imbastire la trattativa. Al momento il club parigino non ha però formulato un’offerta ritenuta congrua da Madama che chiede 70 milioni.

Dusan è uno dei tre, quattro nomi per l’attacco vagliati dalla società parigina, ma per diventare la prima scelta devono esserci le giuste condizioni. Dal canto suo il giocatore è smanioso di andare e si vede già a Parigi, anche perché le recenti notizie sull’offerta bianconera per Lukaku l’hanno convinto la sua situazione si possa risolvere a breve. Nella testa di Vlahovic c’è l’idea che la Juve non forzi troppo la trattativa con il PSG e conceda un fretta il via libera.

