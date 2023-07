Biasin: «Lukaku parla da tempo con Allegri, non è una cosa normale». La rivelazione del giornalista sull’attaccane belga

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per sportitalia.com, ha svelato un retroscena sulla querelle Lukaku-Inter: il belga è ora in trattativa con la Juventus.

Quanto si legge: «Ma è stata anche la settimana di Lukaku, ben lo sapete. Il belga parla con la Juve da tempo, in particolare con Allegri. E se è normale che un tecnico faccia i suoi interessi, non è normale che un giocatore porti avanti il doppio gioco. Oppure sì, in fondo siamo nel fumosissimo mondo del calcio. L’altra sera Lukaku ha trovato il coraggio di chiamare Piero Ausilio dopo giorni di silenzio. Giorni in cui la dirigenza nerazzurra stava lavorando con il Chelsea per concordare una cifra che potesse accontentare tutti. I club hanno trovato il punto di incontro attorno a 40 milioni (bonus inclusi), ma il giocatore, nel frattempo, s’era dato alla macchia con l’assenso e l’appoggio dell’avvocato e consigliere Sebastien Ledure. Quando l’attaccante belga ha trovato il coraggio per contattare Ausilio, non ha avuto il tempo di dire beh, investito dall’incazzatura massima del dirigente di Cinisello. Era scappato da Manchester nel 2019, era scappato dall’Inter nel 2021, era scappato dal Chelsea nel 2022, adesso molla i vice-campioni d’Europa. A conti fatti solo la pandemia è riuscita a tenerlo al suo posto (2020)».

