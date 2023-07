Follia Cuadrado: i tifosi Inter lo incontreranno per insegnargli i valori dell’interismo. Ieri confrontro tra ultras e club

Come raccontata Tuttosport nella giornata di ieri un centinaio di ultrà dell’Inter si sono presentati sotto la sede per protestare contro l’affare Cuadrado. Ma, dopo la mediazione condotta da un funzionario societario, hanno deciso per il rompete le righe senza neanche srotolare lo striscione preparato. Il compromesso è stato trovato sulla promessa di incontrare l’ex Juventus per mettere un punto sul passato, non certo sereno, con il mondo interista.

Nell’incontro con il giocatore, che si terrà prima dell’inizio del campionato, i rappresentanti del tifo organizzato potranno parlare direttamente con Cuadrado per spiegargli cosa sia l’interismo e che si dovrà guadagnare in campo il rispetto di chi, fino all’ultima stagione, l’ha sempre mal sopportato (eufemismo).

