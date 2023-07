Bonucci Juve, che grana: Leo non ci sente e vuole restare. Sta resistendo per due motivi al tentativo del club di metterlo alla porta

Come spiega La Stampa, in questi giorni di solitudine rispetto al resto del gruppo Juve, Leonardo Bonucci avrà modo di riflettere sul proprio futuro. La sua idea è quella di restare a Torino fino alla fine del contratto – rinunciare a 6.5 milioni netti non è facile e nessuna squadra può dargli questi soldi, ma c’è un sentimento di resistenza dopo aver scritto un pezzo di storia bianconera.

Allegri e i dirigenti hanno cercato di fargli capire che la situazione era cambiata e lui non sarebbe più rientrato nei piani, ma si è dovuto arrivare allo strappo per provare a risolvere una situazione che resta comunque delicata. Perché Bonucci ha un peso nella squadra e nelle tifoseria, oltre ad un costo folle per essere considerato una riserva di lusso. Il suo agente gli sta cercando una squadra perché in ballo c’è il prossimo Europeo, mentre la Juve spera di liberare risorse preziose con la sua partenza.

