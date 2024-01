Calciomercato Juve, occhi sul talento tedesco da parte del club bianconero: può arrivare in estate a parametro zero

Come scrive Tuttosport, per il calciomercato Juve si guarda anche a come rinforzare la formazione Next Gen, che mai come in questa stagione ha fatto capire di avere bisogno di forze fresche per la sua rosa.

L’ultima idea è quella di portare in bianconero il 17enne tedesco Luis Trus, giovanissima ala in forza all’Hertha Berlino, dal quale potrebbe liberarsi in estate visto il contratto in scadenza. Un altro colpo in prospettiva che porterebbe la firma di Cristiano Giuntoli.

