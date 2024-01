Moise Kean lascia la Juve a gennaio, attesa già oggi la prima offerta per lui. Un club fa sul serio per avere l’attaccante

Per Moise Kean, alla Juve, non c’è più spazio. Lo conferma anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di una Fiorentina sempre più determinata ad acquistare l’attaccante classe 2000.

Offerta attesa già oggi per un prestito di sei mesi, con l’ex Everton che nei piani prenderebbe il posto di uno Nzola fin qui più che deludente. Anche il Monza resta in corsa per l’acquisto, ma quella brianzola non è proprio una destinazione che scalda le fantasie dell’attaccante.

