Kostic via dalla Juve: l’esterno serbo tentato da una nuova destinazione già a gennaio. Il giocatore potrebbe salutare presto

Filip Kostic potrebbe salutare la Juve già a gennaio. Gli spifferi arabi sono tornati a farsi prepotenti e il serbo, che ha vissuto un girone d’andata in piena difficoltà, stavolta potrebbe essere seriamente tentato da un trasferimento.

Se dovesse infatti arrivare un’offerta vera e propria, nessuno si opporrebbe ad una partenza dell’ex Eintracht, con Federico Bernardeschi come primo nome per la sua sotituzione, visto che a quel punto non potrebbe bastare il solo Iling-Junior sulla sinistra.

