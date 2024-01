Pecci, opinionista di Rai Sport, alla Domenica Sportiva ha commentato due episodi da moviola di Salernitana Juve: l’intervento di Gatti e la seconda ammonizione di Maggiore.

PECCI – «Quello di Gatti non è fallo. E nemmeno c’era il secondo giallo di Maggiore. E’ un normale scontro di gioco, non c’è fallo sul piede e non so se neanche se si toccano. Ma ora ammoniscono appena uno casca se prende velocità. E tutti dicono che è vero e giusto…»

