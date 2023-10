Calciomercato Juve, ora doppio colpo scudetto? A gennaio c’è un nome che intriga più degli altri per rinforzare la squadra di Allegri

La Juventus ha rilanciato le proprie ambizioni scudetto a San Siro e ora sogna di regalarsi un doppio colpo sul mercato di gennaio per completare una rosa che ha perso per strada Pogba e Fagioli.

Almeno uno dei due sarà un centrocampista: l’opportunità, tanto per dirla alla Giuntoli, che più intriga i bianconeri gioca (poco) a Londra, sponda Tottenham. Pierre-Emile Hojbjerg è retrocesso nelle gerarchie dei nuovi Spurs di Postecoglou. Qualche contatto c’è già stato e durante la sosta un emissario della Juve è andato a visionare l’ex Southampton dal vivo in Danimarca-Kazakistan 3-1. Le mediazioni sono al lavoro per ammorbidire la posizione del Tottenham che, almeno per il momento, valuta Hojbjerg una trentina di milioni. La principale alternativa resta Samardzic (Udinese), seguito a ruota da De Paul (Atletico).

