Huijsen all’esordio, Allegri lo elogia: «Serenità da 30enne, ha fatto una lettura che…». Il tecnico esalta il giovane centrale olandese

Debutto memorabile per Dean Huijsen in Serie A con la maglia della Juventus. Allegri lo ha mandato in campo nei minuti finali al posto di Gatti e il giovane olandese ha risposto presente. Il tecnico ne ha parlato così a DAZN dopo la gara col Milan: «Huijsen è entrato sereno e tranquillo nel giocare, non ha mai giocato palle difficili e non ha mai messo in difficoltà il compagno. Ha fatto una lettura da grande giocatore, ha fatto una roba da Ciro Ferrara».

Poi a Sky ha ampliato il discorso: «Gatti era ammonito, ho detto magari gli scappa una volta (Leao ndr) e dopo è entrato Huijsen molto bene. Avevamo tre 2005, due2003, un 2000. I giocatori 2005 me li sono ritrovati fortunatamente, merito del lavoro che c’è stato dietro nel settore giovanile. Ha lavorato con una tranquillità e una serenità da trentenne».

The post Huijsen all’esordio, Allegri lo elogia: «Serenità da 30enne, ha fatto una lettura che…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG