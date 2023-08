Calciomercato Juve: ora in 6 rischiano di lasciare Torino. Giuntoli fa la lista dei possibili partenti del club bianconero

Il Corriere dello Sport ha tracciato il quadro della situazione per quanto riguarda le possibili uscite del calciomercato Juve.

Con le valigie in mano ci sono alcuni giovani come Miretti, Soulé, Facundo Gonzalez (Sampdoria in rampa di lancio, Salernitana insegue) e Iling-Junior (che piace al Bologna e al Nottingham Forest ma c’è anche l’idea Sassuolo nell’affare Berardi). Senza dimenticare eventuali proposte per Kostic e Alex Sandro che verrebbero prese in seria considerazione.

