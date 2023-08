Pogba ‘nuovo acquisto’ Juve: il piano di Allegri, cos’ha in mente per il francese e il suo graduale ritorno in campo

Per Paul Pogba (si spera) può essere la stagione della rinascita. Dopo un anno complicato, turbolento, falcidiato da tanti stop per infortunio, ecco che il francese è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri per Udinese Juve di questa sera. Un ‘nuovo acquisto’ a tutti gli effetti.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, per il momento il Polpo si accontenterà di tornare a godere i momenti di condivisione con il gruppo, magari con la speranzella di poter calpestare il campo almeno per qualche minuto.

The post Pogba ‘nuovo acquisto’ Juve: il piano di Allegri, cos’ha in mente per il francese appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG