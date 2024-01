Calciomercato Juve, partita la sfida con il Napoli: entrambi i club hanno un obiettivo in comune a gennaio. I dettagli

Come riporta la stampa inglese, l’obiettivo del calciomercato Juve, Pierre-Emile Hojbjerg, è al centro di una contesa tra i bianconeri ed un altro club italiano.

Si tratta del Napoli, che sfiderà Giuntoli a gennaio per il giocatore danese. Dopo la cessione di Elmas i partenopei hanno denaro fresco da spendere proprio per soffiare il giocatore al loro ex dirigente.

