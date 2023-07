Calciomercato Juve: Percassi allo scoperto su Hojlund, Koopmeiners e Scalvini. Cosa ha detto l’amministratore delegato dell’Atalanta

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, si è espresso a Sky Sport su Hojlund, Koopmeiners e Scalvini, obiettivi del calciomercato Juve.

HOJLUND, KOOPMEINERS, SCALVINI – «Vorremmo tenerli tutti, sono legatissimi all’Atalanta. Poi conosciamo il mercato, ma al di là dei singoli nomi l’obiettivo è quello di rinforzare la squadra. In passato lo abbiamo fatto anche attraverso le vendite, tutti devono essere felici di essere all’Atalanta».

SECONDA SQUADRA – «Abbiamo fatto tutti i passi formali, sarà l’ennesimo investimento della società sui giovani. Ci permetterà di far giocare ancora di più i nostri ragazzi. Come si fa a far convivere Primavera e seconda squadra Noi ne abbiamo tanti che giocano in Primavera e tanti che completano il loro percorso di formazione lontano, vorremmo che questo processo venga fatto tutto in casa. E’ uno step ulteriore fra Primavera e prima squadra»

