Calciomercato Juve, Pogba può ancora lasciare il club bianconero per trasferirsi in Arabia. Ecco la situazione

Pogba resta nel mirino degli arabi. Stando a quanto riferisce infatti Tuttosport, sia l’Al Ahly che l’Al Ittihad, stanno studiando una nuova offerta da presentare al francese dopo il rifiuto dei 100 milioni in 3 anni proposti nei giorni scorsi.

La Juve, dal canto suo, resta in attesa di una eventuale offerta (finora mai ricevuta). La posizione dei bianconeri è chiara: non vogliono regalare il giocatore, visto che serviranno soldi per rimpiazzarlo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG