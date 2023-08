Calciomercato Juve: Pogba può andarsene fino al 7 settembre. Se arriva quella chiamata… Per il club può essere il valore aggiunto ma costa troppo

Come scrive Tuttosport il Paul Pogba visto nello spezzone finale col Bologna può essere il valore aggiunto per puntare davvero con convinzione allo scudetto, per cui dalle parti della Continassa incrociano le dita. Dando però un’occhiata al cellulare. Potrebbe comparire sullo schermo una chiamata col numero da prefisso strano +966, ovvero proveniente dall’Arabia.

Il mercato arabo termina il 7 settembre per cui potrebbero anche decidere di chiudere col botto finale, il fuoco d’artificio capace di illuminare tutta la Saudi League. Alla Juve a quel punto ci penserebbero eccome perché il ragazzo costa tantissimo di ingaggio, 8 milioni di base più eventuali bonus, mentre sul domani dal punto di vista dell’integrità fisica non ci sono certezze.

The post Calciomercato Juve: Pogba può andarsene fino al 7 settembre. Se arriva quella chiamata… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG