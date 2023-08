Mercato Juve, colpo di Giuntoli a 3 milioni: preso Comenencia. È un classe 2004 e arriva dal PSV Eindhoven

Giuntoli ha piazzato un colpo di mercato per la Juve a due giorni dalla fine della sessione estiva di trattative.

In base a quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano via Twitter, infatti, i bianconeri hanno acquistato Livano Comenencia dal Psv per 3 milioni di euro. Si tratta di un talentuoso terzino olandese classe 2004. A breve sono previste le visite mediche.

