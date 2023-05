Calciomercato Juve: possibile ritorno a casa per Di Maria. Ma non in Argentina… Le ultime sul futuro del Fideo

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano sulle tracce di Angel Di Maria ci sarebbe il Benfica: il club portoghese nelle prossime settimane proverà a riportare a ‘casa’ il Fideo’.

Non ci sono ancora stati contatti tra le parti e il giocatore, che non rinnoverà col calciomercato Juve, ha anche altre opzioni. Alcuni club sauditi vorrebbero l’argentino che però preferirebbe restare in Europa per un’altra stagione.

