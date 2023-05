Allegri Juve, tutte le perplessità del club sul futuro: cosa filtra dalla Continassa in merito alla posizione del tecnico bianconero

Il Messaggero questa mattina illustra le ultime novità in merito al rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus.

Il tecnico livornese resta in dubbio: previsto in tal senso un summit con la dirigenza lunedì prossimo. Max non ha intenzione di mollare, forte di altri due anni di contratto a 7.5 milioni di euro. Ma la società non è sicura che sia l’allenatore ideale per gestire un progetto ridimensionato con una rosa giovane e da valorizzare, lontano dalla lotta scudetto.

