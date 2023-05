Diletta Leotta: «Quando ho visto Karius per la prima volta ho esclamato questo». L’intervista alla nota conduttrice

Diletta Leotta, conduttrice DAZN, si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera.

INCONTRO CON KARIUS – «Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in un posto pieno di ragazze stupende, bellissime, solo modelle, perché c’era la Fashion Week. A un certo punto entra Loris e io dico alle mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita. No vabbè, colpo di fulmine totale. A un certo punto se ne va, ma si riaffaccia alla porta, mi sorride e mi fa ciao. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a parlare, mi è piaciuto subito».

INCINTA – «L’ho scoperto il 24 dicembre, è stato un bel regalo di Natale, totalmente inaspettato e inatteso. Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo; ho vissuto un milione di emozioni diverse».

SPERA CHE VENGA IN ITALIA – «Egoisticamente sì, ma gli auguro il meglio dal punto di vista sportivo».

VUOLE CHE ASSISTA AL PARTO – «Certo, mi piacerebbe, è un bel momento da vivere insieme, anche se per condividere qualche insulto, è una valvola di sfogo in più».

MAMME CHE PARLANO SOLO DEL FIGLIO – «No, mai nella vita… oddio, magari invece diventerò tremenda. Però ditemelo eh…».

The post Diletta Leotta: «Quando ho visto Karius per la prima volta ho esclamato questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG