Calciomercato Juve, i bianconeri starebbero pensando di posticipare l’arrivo di Milinkovic-Savic al prossimo anno a parametro zero

Anche questa estate potrebbe non essere quella giusta per vedere Milinkovic-Savic vestire la maglia della Juve. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che svela anche l’idea che circola negli ambienti alti della Torino bianconera.

Il contratto in scadenza nell’estate del 2024, infatti, rende il serbo una vera e propria occasione a parametro zero in vista del prossimo anno.

