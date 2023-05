Calciomercato Juve: Rabiot e Di Maria all’ultima in casa Risponde Allegri sul futuro del francese e dell’argentino

Quella di domani col Milan potrebbe essere l’ultima partita in casa di Rabiot e Di Maria, entrambi col contratto in scadenza a giugno con la Juve.

Allegri ha parlato del francese e dell’argentino in chiave calciomercato questa mattina in conferenza stampa.

HA PARLATO CON CHI DOMANI POTREBBE ESSERE ALL’ULTIMA IN CASA – «No, anche perché quello che sarà l’anno prossimo non si sa. Fino a quando non è finita la stagione non sapremo se giocheremo in Europa o no. Domani i giocatori sono concentrati, ho chiesto ai ragazzi di tirare fuori le ultime energie. Dovremo essere molto bravi. A Empoli abbiamo sbagliato nonostante la squadra aveva iniziato molto bene. Poi al primo gol siamo stati fragili. La responsabilità e la serietà di una squadra come la Juventus farà sì che domani faremo una bella partita».

