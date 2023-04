Calciomercato Juve, Retegui: «Mi piacerebbe giocare in quei club». Le parole dell’attaccante della Nazionale italiana

Mateo Retegui, attaccante del Tigre e dell’Italia, associato anche al calciomercato Juve, ha parlato del suo futuro e non solo a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

FUTURO – «Dove sia meglio per me. Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l’Italia, una delle nazionali più importanti della storia. Inter? Non c’è niente di concreto, si sta occupando di tutto papà, ma a me i club in Italia piacciono tutti. Ora sono concentrato sul Tigre al 100%».

