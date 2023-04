Squalifica Cuadrado, Juventus perplessa da Giudice Sportivo: e il pugno di Handanovic? Al portiere dell’Inter una sola giornata

La Juventus non sta valutando il ricorso unicamente per la chiusura della Curva Sud, ma anche per le tre giornate di squalifica inflitte a Cuadrado per il parapiglia post Juve-Inter.

Nelle motivazioni, il giudice sportivo non ha fatto riferimento ad attenuanti come la provocazione o la reazione, che potevano portare a uno sconto di pena. Al colombiano della Juve è stata affibbiata anche un’ammenda di 10 mila euro, così come ad Handanovic. Perché un solo turno, invece, al portiere dell’Inter? La differenza sta proprio nel pugno, perché per lo sloveno si fa riferimento solamente alle «mani al collo».

